Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Radfahrer bestiehlt 32-Jährigen

Oyten. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Wehlacker wurde am Montag gegen 10 Uhr ein 32-jähriger Mann von einem unbekannten Radfahrer bestohlen. Der 32-Jährige hatte die Hände voller Einkäufe, außerdem trug er seine Geldbörse in einer Hand. Der E-Bike-Fahrer näherte sich von hinten und stahl das Portmonee ohne weitere Gewaltausübung aus der Hand des jungen Mannes. Anschließend flüchtete der Dieb mit seinem blauen Fahrrad unerkannt in Richtung Achimer Straße. Die weitere Fluchtrichtung ist unbekannt. Die Polizeistation Oyten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden.

Nach Cannabiskonsum E-Scooter gefahren - 500 Euro Bußgeld

Oyten. 500 Euro Bußgeld, ein einmonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte im Verkehrsregister kommen auf einen 40 Jahre alten Mann zu, der am Montagnachmittag mit einem E-Scooter auf dem Holzdamm unterwegs war. Grund für die hohe Strafe ist der Konsum von Cannabis, den Beamte der Polizei Achim durch einen positiven Drogentest nachweisen konnten. Die Beamten weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Sicherheit im Straßenverkehr durch Cannabiseinfluss - genau wie unter Alkohol - erheblich leidet und dass das Fahren von Kraftfahrzeugen, wie zum Beispiel E-Scooter, unter dem Einfluss von Cannabis verboten ist und bleibt.

Vier Verletzte nach Unfall

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (L158) wurden am Montagabend gegen 19:30 Uhr vier Personen verletzt. Ein 24-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Achim unterwegs. Als er nach links auf den Parkplatz eines Drogeriemarktes abbiegen wollte, bremste er ab, was eine nachfolgende 32-jährige Fahrerin eines Stadtgeländewagens übersah. Die Frau fuhr auf den VW auf, wodurch ein mitfahrendes vierjähriges Kind sowie alle drei Insassen im VW leicht verletzt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Rauchmelder verhinderte Schlimmeres

Schwanewede. Am Montag löste gegen 14 Uhr ein Rauchmelder in einer Wohnung am Junkernkamp aus. Bei der Nachschau in der Wohnung stellten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei fest, dass die 83-jährige Bewohnerin während des Zubereitens ihres Essens am Herd gestürzt war und nicht mehr aufstehen konnte, worauf es zu einer Rauchentwicklung und zur Auslösung des Rauchmelders kam. Letztlich wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Wohnung wurde gelüftet. Gebäudeschaden entstand nicht.

Unter Drogen Auto gefahren - Führerschein sichergestellt

Lilienthal. Weil ein Drogentest bei einem 36-jährigen Autofahrer am Montagabend positiv verlief, stellten Beamte der Polizei Osterholz den Führerschein des Mannes sicher. Der Pkw-Fahrer war auf der Lilienthaler Allee in eine Polizeikontrolle geraten, woraufhin die Beamten die Beeinträchtigung des Mannes feststellten. Sie untersagten dem 36-Jährigen an Ort und Stelle die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell