POL-MFR: (1137) 23-jähriger Mann nach Betriebsunfall in Insingen schwer verletzt

Ansbach (ots) - Am Mittwochnachmittag (04.10.2023) fand die Feuerwehr nach festgestelltem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Weidenbach (Lkrs. Ansbach) eine leblose Person auf. Die alleinlebende 80-jährige Frau verstarb offenbar an den Folgen einer Rauchgasintoxikation. Eine Anwohnerin hatte sich zuvor um die 80-Jährige gesorgt, da diese seit circa zwei Tagen nicht mehr gesehen worden war. Bei der Nachschau am ...

mehr