POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2022.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2022.

Salzgitter, Thiede, 06.10.2022, gegen 11:30 Uhr.

In mindestens zwei Fällen kontaktierten angebliche Polizeibeamte ältere Damen und äußerten in dem Gespräch, dass Angehörige in einen Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person verwickelt seien und daher von den Angerufenen eine Kaution in fünfstelliger Höhe zu entrichten sei. In beiden Fällen kam es zu keiner Geldübergabe.

Sachbeschädigung durch Feuer.

Salzgitter, Bad, Friedrich-Ebert-Straße, 06.10.2022, ca. 03:00 Uhr.

An zwei unterschiedlichen Brandorten in der Friedrich-Ebert-Straße gerieten Müllcontainer in Brand und wurden hierbei erheblich beschädigt. Durch das Feuer wurde ein Pkw und ein Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Die exakte Schadenshöhe muss ermittelt werden. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlich verursachten Brandlegung aus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 entgegen.

Polizei ermittelt wegen Vandalismus auf dem Waldfriedhof.

Salzgitter, Bad, Breite Straße, 04.10.2022, 15:45 Uhr-05.10.2022, 08.00 Uhr.

Ergänzung:

Der polizeiliche Staatsschutz der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel konnten einen 45-jährigen Mann aus Salzgitter-Bad identifizieren, der die Tat offensichtlich verursacht hatte. Der Mann befindet sich auf freiem Fuß, Haftgründe liegen nicht vor. Derzeit dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Entsprechende Vernehmungen müssen durchgeführt werden.

