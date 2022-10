POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.10.2022.

Peine (ots) - Taschendiebstahl in Vechelder Supermarkt Nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in Vechelde stellte eine 73-jährige Frau am 05.10. fest, dass ihre Geldbörse samt Inhalt gestohlen worden ist. Die Dame war für Einkäufe gegen 10:00 Uhr in der Filiale in der Peiner Straße einkaufen. An der Kasse ...

