POL-MFR: (1135) Folgenschwerer Wohnungsbrand

Ansbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.10.2023) fand die Feuerwehr nach festgestelltem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Weidenbach (Lkrs. Ansbach) eine leblose Person auf. Die alleinlebende 80-jährige Frau verstarb offenbar an den Folgen einer Rauchgasintoxikation.

Eine Anwohnerin hatte sich zuvor um die 80-Jährige gesorgt, da diese seit circa zwei Tagen nicht mehr gesehen worden war.

Bei der Nachschau am Wohnsitz der 80-Jährigen stellte die Anwohnerin fest, dass die Jalousien heruntergelassen waren. Zudem konnte sie Rauchgeruch wahrnehmen, weshalb sie den Notruf verständigte.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr verschaffte sich Zugang in das Einfamilienhaus, barg den Leichnam und führte die erforderlichen Löscharbeiten durch.

Die Ansbacher Kriminalpolizei nahm noch vor Ort die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass sich in dem Wohnanwesen aus noch nicht geklärter Ursache ein Schwelbrand entwickelte. Die 80-jährige Bewohnerin verstarb offenbar durch eine Rauchgasintoxikation.

Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten würden, ergaben sich bislang nicht.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache.

Erstellt durch: Stefan Schmid / bl

