Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Rüttelplatte

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Dehneweg. Zeitraum: Montag, 14.November 2022, 16:30 Uhr bis Dienstag, 15.11,22, 06:45 Uhr. In den Nachstunden vom Montag auf Dienstag suchten bisher unbekannte Täterschaft die Baustelle am Dehneweg auf und entwendeten eine gesichert abgestellte Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson im Wert von 5000.- Euro. Anwohner aus dem Dehneweg bzw. Spaziergänger oder Patienten der dortigen Klinik werden gebeten, eventuelle Wahrnehmungen über verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden. Die Täter dürften einen Transporter zum Transportieren/Entwenden der schweren Rüttelplatte benutzt haben !

