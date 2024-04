Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 07.04.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Verkehrsunfallflucht: Am Samstag, dem 06.04.24, kollidiert zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Moorstraße eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW seitlich mit einem am Straßenrand geparkten Wohnmobil. Nach Angaben einer Zeugin entsteht an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Anschließend entfernt sich die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/806-215 zu melden.

Verden - Verkehrsunfallflucht: Am Freitag, dem 05.04.24, kollidierte zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zollstraße vermutlich beim Einparken in eine dem Kino gegenüberliegende Parklücke mit einem dort geparkten PKW. An dem geparkten schwarzen Mercedes erstand im Bereich des hinteren linken Seitenteils sowie des hinteren Stoßfängers Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitig Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231/806-215 bei der Polizei in Verden zu melden.

Bereich Achim

Oyten - Fahren ohne Führerschein und Versicherungsschutz: Am Samstag, dem 06.04.2024, kontrollieren Beamte des Einsatz- und Streifendienstes des PK Achim einen 18-jährigen Bremer, der mit seinem Pkw die Dorfstraße in Oyten befährt. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren wird festgestellt, dass das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen geführt wird und kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wird untersagt und es werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Ottersberg - Täter schleicht durch offenstehende Tür ins Haus: Am Samstag, dem 06.04.2024, kommt es im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr im Postweg zu einem Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Hierbei betritt der bislang unbekannte Täter das Haus durch eine offenstehende Tür und entwendet unter anderem Bargeld und Schmuck. Anschließend habe sich der Täter auf einem roten Fahrrad mit roter Tasche entfernt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizei zu melden.

Bereich Osterholz

Ritterhude - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer: Am Samstagmittag befährt eine 77-Jährige mit ihrem Pkw die Oslebshauser Landstraße in Fahrtrichtung Bremen. Als sie nach links in die Straße Nordseite abbiegen will, kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem 76-Jährigen, der auf seinem Rennrad ordnungsgemäß den Geh- und Radweg aus Fahrtrichtung Bremen kommend befährt. Durch den Zusammenstoß stürzt der Radfahrer und zieht sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswageneinsatz ist jedoch nicht erforderlich. Sowohl das Fahrrad als auch der PKW werden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell