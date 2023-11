Konstanz (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 4-jährigen Kind kam es am Samstag, 18.11.2023 gegen 12:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Sulz am Neckar. Ein vier Jahre altes Mädchen sprang unvermittelt zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten PKW auf die Fahrbahn und prallte gegen die Seite ...

mehr