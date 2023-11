Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind (19.11.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 4-jährigen Kind kam es am Samstag, 18.11.2023 gegen 12:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Sulz am Neckar. Ein vier Jahre altes Mädchen sprang unvermittelt zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten PKW auf die Fahrbahn und prallte gegen die Seite eines dort fahrenden PKW einer 47-jährigen Fahrzeuglenkerin. Hierbei kam das Kind zu Fall und der PKW überrollte seinen Fuß. Zur sicheren Behandlung wurde die 4-Jährige mit einem Rettungshubschrauber, welcher vor Ort landete, in eine Klinik geflogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell