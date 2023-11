Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfall auf der BAB81 unter Beteiligung eines Streifenwagens (19.11.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall kam es am Samstag, 18.11.2023 um 05:40 Uhr, auf der BAB81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Aufgrund einer bereits laufenden Unfallaufnahme stand ein Streifenwagen der Autobahnpolizei auf dem dortigen Standstreifen und sicherte die Unfallstelle mittels Blaulicht und Signalgebern ab. Die Verkehrsteilnehmer wechselten auf die linke Fahrspur um so in verminderter Geschwindigkeit an der Gefahrenstelle vorbeizufahren. Diese Situation schätze ein 32-Jähriger PKW-Lenker falsch ein und machte, um ein Auffahren auf die auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Verkehrsteilnehmer zu verhindern, eine Fahrbewegung auf den rechten Fahrstreifen. Aufgrund lokaler Eisglätte im dortigen Fahrbahnbereich verlor er jedoch die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte nahezu ungebremst mit dem auf dem Standstreifen stehenden Streifenwagen. Dieser wurde um 10 Meter nach vorne geschleudert. Der 32-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die eingesetzten Polizeibeamten befanden sich nicht im Streifenwagen und wurden durch den Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell