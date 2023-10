POL-PIBIN: Verfolgungsfahrt ohne Führerschein unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Am 21.10.2023 gegen 02:25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Schultheiß-Kollei-Straße ein Fahrzeug aus dem Raum Alzey. Im Rahmen der Kontrolle konnte ausgehend von der 31-jährigen Fahrerin deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,89 Promille. Zusätzlich ergaben sich Hinweise auf eine drogenbedingte Beeinflussung der Fahrerin. Dieser wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen ...

mehr