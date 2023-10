Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit drei Leichtverletzten in Bingen

Bingen (ots)

Am Freitag, den 20.10.2023, gegen 09:00 Uhr kommt es in der Mainzer Straße in Bingen im Ortsteil Kempten zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten Personen. Ein 46-jähriger Fahrer Wiesbaden und ein 38-jähriger Fahrer aus Bad Kreuznach befahren in die Mainzer Straße in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aus bislang unbekannter Ursache kommt der 38-jähriger Fahrer mit seinem PKW nach links, in Richtung des Gegenverkehrs, von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Transporter des 46-jährigen Wiesbadeners. Mit im Fahrzeug des 46-Jährigen befindet sich zu diesem Zeitpunkt ein 60-jähriger Beifahrer. Durch den Zusammenstoß werden bei beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst. Die Insassen beider Fahrzeuge werden leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten werden vorsorglich zwecks weiterer Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge sind nicht länger fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme vor Ort kommt von 09:00 bis ca. 10:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf Grund der Vollsperrung der Mainzer Straße in beide Fahrtrichtungen.

