Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Zeugenaufruf

Bingen (ots)

Am Samstag, den 14.10.2023 um ß9.49 Uhr ereignete sich auf der B9 in Höhe 55411 Bingen-Büdesheim ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeugs befährt mit seinem PKW die B9 aus Fahrtrichtung Bingen-Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Bingerbrück. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt der Fahrzeugführer aus bislang nicht geklärter Ursache, vermutlich Ablenkung, nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug ON 01 kollidiert mit dem entgegenkommenden PKW ON 02. Durch den Frontalzusammenstoß werden die Fahrzeuge erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Durch die Folgen der Kollision ist die Fahrerin in dem PKW ON 02 eingeklemmt und muss durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Diese ist schwer verletzt. Lebensbedrohliche Verletzungen werden glücklicherweise nicht festgestellt. Diese wird mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen und wird mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Die B9 musste in beiden Fahrtrichtungen für 2 Stunden gesperrt werden. Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten wurde der Streckenabschnitt wieder freigegeben.

Es werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen, Tel.: 06721-9050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell