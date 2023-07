Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Verkehrsgefährdungen durch Autofahrer

Lünebach - Prüm (ots)

Am 22.07.2023 wurden in der Zeit von ca. 15:45 Uhr bis ca. 16:00 Uhr auf der Bundesstraße 410 zwischen den Ortslagen Lünebach und Prüm durch den Fahrer eines blauen VW Golf 5 mehrere Verkehrsgefährdungen zum Nachteil anderer Fahrzeugführer begangen. Konkret wurde der PKW trotz bestehender Geschwindigkeitsbeschränkungen mit überhöhtem Tempo geführt. Ein Verkehrsteilnehmer wurde im Rahmen eines Überholmanövers Ausgangs der Ortslage Lünebach gefährdet und musste den Überholvorgang abbrechen. In der Ortslage Niederprüm versuchte der blaue VW Golf einen schwarzen Mercedes SUV vor einer Verkehrsinsel zu überholen. Bei diesem Überholvorgang musste der Fahrer des SUV nach rechts Ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend überholte der blaue Golf das Fahrzeug in Höhe des Prümer Waschpark mit stark überhöhter Geschwindigkeit und fuhr weiter in Richtung Prüm. Kurz darauf überholte das Fahrzeug in der Ortslage Prüm in der Bahnhofstraße einen silbernen PKW.

Durch einen Zeugen wurde der Fahrer auf seine riskante Fahrweise angesprochen. Der Fahrer beleidigte daraufhin den Zeugen. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung wurden durch die Polizeiinspektion Prüm eingeleitet.

Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch die Fahrer/Mitfahrer des Mercedes SUV und des silbernen PKW's, die vom Fahrer des VW Golf überholt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via Email unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de, zu melden.

