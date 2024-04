Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 06.04.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Achim - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen: Am Freitagnachmittag kommt es auf der Verdener Bergstraße im Einmündungsbereich Badener Feldweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 57-Jährige befährt mit ihrem Pkw die Verdener Bergstraße aus Richtung Badenermoor kommend. An der Einmündung Badener Feldweg übersieht sie eine von rechts kommende bevorrechtige 79-jährige Fahrzeugführerin. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw werden die jeweiligen Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Sie werden anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5500 EUR.

Achim - Unfall unter Alkoholeinfluss: Am Samstag kommt es in den frühen Morgenstunden auf der Uesener Feldstraße auf Höhe der Bahnüberführung zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger fährt mit seinem Pkw in Richtung Uesen und kommt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei kollidiert er mit seinem Fahrzeug mit einer Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,21 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wird entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer sowie der erheblich alkoholisierte Beifahrer bleiben unverletzt, am Pkw entsteht jedoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

