POL-VER: +Kradfahrer schwerverletzt++Von Fahrbahn abgekommen++Bei Rot über die Ampel gefahren+

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kradfahrer schwerverletzt+ Grasberg. Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Peugeot stieß am Donnerstagmorgen gegen 07.55 Uhr auf der Speckmannstraße mit einem 64 Jahre alten Kradfahrer zusammen. Der 42-Jährige wollte von der Eickedorfer Straße über die Speckmannstraße in die gegenüberliegende Straße fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden 64-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der 64-Jährigen wurde schwerverletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Das Leichtkraftrad wurde zeitweise unter dem Peugeot eingeklemmt und mitgeschleift. Es entstanden Sachschäden in Höhe von 6.000 Euro.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Ritterhude. Auf der Riesstraße geriet am Donnerstag gegen 09.50 Uhr eine 88-Jährige mit ihrem VW in der Kurve der L151 von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen den Bordstein. Anschließend fuhr sie auf den Gehweg und stieß in der Ausfahrt eines Parkplatzes mit einem Skoda eines 80-Jährigen zusammen. Nach dem Zusammenstoß setzte sie mit einem platten Reifen ihre Fahrt in Richtung An der Untermühle fort. Eine Zeugin aus dem Skoda machte die 88-Jährige auf den Unfall aufmerksam. Sie kehrte daraufhin an den Unfallort zurück. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

+Bei Rot über die Ampel gefahren+ Hambergen. Auf der B74 kam es am Donnerstagabend um 18.50 Uhr zu einem Unfall mit einem Daimler und einem E-Scooter. Die 18-jährige Fahrerin des E-Scooter überquerte die Bremer Straße trotz Rotlicht der Ampel in Höhe der Oldenbütteler Straße. Dabei stieß sie seitlich mit dem Daimler einer 55-Jährigen zusammen und verletzt sich leicht. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro beziffert.

