POL-VER: "Alte Hasen - Sicher im Straßenverkehr" - Ein Vortrag der Polizei

Landkreis Verden (ots) - Oyten. Am Dienstag kam es gegen 14:30 Uhr in einer Werkhalle einer Chemiefirma in der Rudolf-Diesel-Straße zu einer Verpuffung bei einem Arbeitskessel zum Mischen der verschiedenen chemischen Stoffe. Für einen Arbeitsprozess wurden unter Aufsicht von Chemikern Stoffe in den Arbeitskessel gegeben und die Masse regelmäßig kontrolliert. Ersten ...

