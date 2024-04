Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Betriebsunfall mit Verpuffung - eine Person leichtverletzt+

Landkreis Verden (ots)

Oyten. Am Dienstag kam es gegen 14:30 Uhr in einer Werkhalle einer Chemiefirma in der Rudolf-Diesel-Straße zu einer Verpuffung bei einem Arbeitskessel zum Mischen der verschiedenen chemischen Stoffe.

Für einen Arbeitsprozess wurden unter Aufsicht von Chemikern Stoffe in den Arbeitskessel gegeben und die Masse regelmäßig kontrolliert. Ersten Erkenntnissen nach geriet dabei Sauerstoff in den Kessel und verursachte die Verpuffung.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Der Gefahrgutzug konnte eine weitere Gefährdung durch die Chemikalien ausschließen.

Durch die Verpuffung erlitt ein Mitarbeiter leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es liegen keine Hinweise auf Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen durch die Chemischen Stoffen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell