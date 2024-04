Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus++In Wohnhaus gelangt++Werkzeug gestohlen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus+ Achim. Bei einem Einsatz im Winterweg am Ostermontagvormittag kann durch die Freiwillige Feuerwehr Achim ein Ausbreiten eines Brandes an einem Halogenstrahler verhindert werden, sodass ein Übergreifen auf das gesamte Wohnhaus ausblieb. Die Ursache für den Brand dürfte nach den polizeilichen Erkenntnissen in einem technischen Defekt liegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Wohnhaus gelangt+ Lilienthal. Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen 14:14 Uhr und 15:00 Uhr am Ostermontag unbemerkt in ein Wohnhaus in der Hauptstraße. Unter anderem Schmuck und Bargeld wurde zur Beute der Täter. Anschließend flüchteten sie unbemerkt in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

+Werkzeug gestohlen+ Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter hebelten ersten Informationen zufolge zwischen dem späten Ostersonntagabend und dem Nachmittag des Ostermontags an einer Terrassentür und gelangten so in ein Wohnhaus in der Karlstraße. Ob die Einbrecher dort etwas stahlen, wird derzeit noch geprüft. Aus einem Gartenschuppen stahlen die Täter Werkzeug. Der Sachschaden wird derzeit mit mehreren hundert Euro beziffert.

Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen, die in der Umgebung etwas wahrgenommen haben, unter 04791/3070 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell