Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240112-4: Polizei sucht Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Elsdorf (ots)

Zeuge schilderte Verkehrsunfall, Unfallbeteiligte hatten sich bereits entfernt

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall aufgenommen. Die besondere Herausforderung dabei ist die Tatsache, dass sich alle am Verkehrsunfall beteiligten Personen bereits entfernt hatten, bevor die Beamten am Einsatzort eintrafen. Die zuständigen Unfallermittler suchen eine etwa 14 bis 16 Jahre alte Jugendliche und den Fahrer eines Kleintransporters. Beide sollen am Montagmorgen (8. Januar) in Elsdorf-Esch an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein.

Nach Zeugenangaben sei die Schülerin gegen 7.20 Uhr auf dem Gehweg des Mauswegs in Richtung der Gladbacher Straße unterwegs gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt sei ein Fahrer mit dem Kleintransporter einer Gartenfirma samt Anhänger in die gleiche Richtung gefahren. Der Zeuge hörte einen Knall und sah, wie der Kraftfahrer davonfuhr, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Als er wenige Augenblicke später mit dem Mädchen gesprochen habe, habe sie über Schmerzen am Bein geklagt. Schließlich sei die Jugendliche dann weitergegangen.

Die Polizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs die Jugendliche und den Fahrer des Kleintransporters. Zudem sind die Aussagen möglicher Zeugen ermittlungsrelevant. Hinweise nehmen die Unfallermittler unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell