Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Montag, den 01.04.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Trucker mit gefälschten Führerschein +++

Trucker mit gefälschten Führerschein

BAB 1 Oyten. Am Sonntagnachmittag stoppten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen Sattelzug auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Während der Kontrolle händigte der 56-jährige Fahrer den Beamten einen polnischen Führerschein aus. Dieser war jedoch gefälscht. Der Mann hatte noch einen weiteren Führerschein bei sich, diesmal einen gültigen. Gegen den Mann würde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Landkreis Osterholz

+++ Ausgeraubt und verprügelt +++ Mit Drogen aber ohne Führerschein +++ Müder Mann in Ritterhude +++

Ausgeraubt und verprügelt

Osterholz-Scharmbeck. In Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 01:20 Uhr, hielt sich ein 27-Jähriger mit seinem Pkw in der Stoteler Waldstraße auf, um etwas mit einer anderen Person, die er über Social Media kennengelernt hatte, zu klären. Hierbei wurde er von zwei männlichen Personen aus dem Pkw gezogen und beide Personen schlugen auf ihn ein, wodurch er leicht verletzt wurde. Anschließend wurde dem 27-Jährigen ein Smartphone entwendet. Die beiden Täter flüchteten mit einem silbernen Pkw vom Tatort.

Mit Drogen aber ohne Führerschein

Lilienthal. Am Sonntagmittag wurde ein 48-Jähriger mit seinem Pkw auf der Moorhauser Landstraße festgestellt, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wurde eine Drogenbeeinflussung beim Fahrzeugführer festgestellt. Es wurde ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt und eine Blutentnahme.

Müder Mann in Ritterhude

Ritterhude. Am Sonntagmorgen betrat ein junger Mann gegen 07:00 Uhr die Volksbank in der Riesstraße. Die Beamten fanden den Mann schlafend auf einem Tisch in der Bank vor. Den verblüfften Beamten gegenüber gab der Mann an, dass er Geld abheben wollte. Dabei sei er jedoch ohne jegliche Vorankündigung vor Erschöpfung eingeschlafen. Ohne weitere Zwischenfälle verließ der Mann friedlich die Bank.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell