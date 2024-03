Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 31.03.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich LK Verden:

Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Kirchlinteln - Am Ostersamstag, gegen 16:30 Uhr, gingen in der Ortschaft Luttum die Sirenen der Ortsfeuerwehr. Da es in einem Forststück in den Schüttenbrüchen zu einem folgenschweren Unfall gekommen war, rückten Polizei und Feuerwehr zur Hilfeleistung aus. Ein 56jähriger Mann aus Walsrode hatte mit seinem Sohn Bäume gefällt. Bei einer Unachtsamkeit schnellte ein Baumstamm zurück und traf den Mann im Gesicht. Der 18jährige Sohn reagierte vorbildlich und rief umgehend Hilfe herbei. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwerverletzte Mann in ein Krankenhaus geflogen.

Bereich LK Osterholz-Scharmbeck:

Fußgängerin schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Pumpelberg zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und dem Pkw eines 87jährigen Mannes. Als dieser beabsichtigte, mit seinem Skoda in eine Parkreihe abzubiegen, übersah er die querende Fußgängerin und erfasste diese mit seinem Fahrzeug. Die 72jährige Osterholzerin erlitt durch den Zusammenprall und anschließenden Sturz auf das Pflaster schwere Verletzungen unter anderem am Kopf und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw entstand nur leichter Sachschaden.

Radfahrer leicht verletzt

Lilienthal - Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, kam es an der Einmündung Hauptstraße zum Konventshof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem kreuzenden Fahrradfahrer. Der 51jährige Autofahrer aus Lilienthal übersah dabei den 48jährigen Radfahrer, der die Straße in falscher Richtung befuhr. Der Radfahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die die Polizei auf ca. 2.500 Euro schätzt.

Fahrzeug im Seitenraum gestoppt

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, verlor ein 63jähriger Osterholzer die Kontrolle über seinen Pkw, nachdem er vermutlich wenige Sekunden am Steuer eingenickt war. Der Opel geriet auf der Landesstraße 135 in Richtung Osterholz-Scharmbeck fahrend nach links von der Fahrbahn ab. Nur durch Glück kam es nicht zur Kollision mit der in Gegenrichtung fahrenden Zeugin. Nach Abkommen von der Fahrbahn blieb der Pkw in der Berme hängen und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 1.500,- Euro geschätzt. Eine Beeinträchtigung konnten die aufnehmenden Polizeibeamten nicht feststellen. Dennoch erwartet den Mann nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Sekundenschlafes.

