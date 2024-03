Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 29.03.2024

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Kurzzeitige Räumung des Verdener Bahnhofes. Verden. Am Donnerstagnachmittag rief eine 40-jährige Frau aus Geestland den Polizeinotruf. Sie war mit der Eisenbahn von Bremen in Richtung Hannover unterwegs. Ein 33-jähriger Mann verhielt sich nach ihren Schilderungen derart auffällig, dass sie eine Gefahr für die übrigen Bahnreisenden sah. Während Beamt*innen der Achimer Polizei die Frau am dortigen Bahnhof eingehend befragten, konnten Verdener Polizist*innen den Mann im Zug am Verdener Bahnhof antreffen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass von ihm zu keiner Zeit eine Gefahr ausging, so dass er seine Reise zügig fortsetzen konnte. Während des Polizeieinsatzes musste der Bahnsteig an Gleis 1 des Verdener Bahnhofes kurzzeitig geräumt werden.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Schwanewede. Am gestrigen Vormittag kam zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Blumenthaler Straße in Schwanewede zu einem Verkehrsunfall bei dem ein rangierendes Fahrzeug einen abgestellten Pkw Mercedes-Benz im Heckbereich beschädigte. Durch den Zusammenstoß entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer/ die Fahrerin liegen nicht vor. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Schwanewede unter der Telefonnummer 04209/918650 in Verbindung zu setzen.

Pkw in Vollbrand. Hambergen. Am Donnerstagvormittag, gegen 10:40 Uhr, geriet in der Bahnhofstraße in Hambergen ein Pkw in Brand, nachdem zunächst eine leichte Rauchentwicklung durch den 65-jährigen Fahrzeugführer festgestellt wurde. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen dem Mann dann bereits offene Flammen entgegen, der Pkw Mercedes-Benz brannte letztlich vollständig aus. Eine Brandursache ist noch unbekannt, möglicherweise lag ein technischer Defekt vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht benannt werden.

Schwerer Diebstahl aus Container eines Einrichtungshauses. Osterholz-Scharmbeck. Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Container mit Einrichtungsgegenständen, welcher sich auf dem Gelände eines Möbelhauses im Hördorfer Weg in Osterholz-Scharmbeck befindet und entwendeten vorrangig Sitzmöbel aus diesem. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell