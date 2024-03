Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Ärztehaus++Meerschweinchen gestohlen++Einbruch in Rohbau+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Ärztehaus+ Verden. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst Zugang zu einem Ärztehaus im Andreaswall. In der Folge versuchten sie, in alle Arztpraxen einzubrechen. Bei zwei Praxen gelang ihnen der Einbruch und sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Meerschweinchen gestohlen+ Lilienthal. Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Meerschweinchen aus einem Außengehege in einem Garten in der Hardingstraße. Hinweise können der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitgeteilt werden.

+Einbruch in Rohbau+ Grasberg. In der Adolphsdorfer Straße brachen in der Zeit von Samstag 15 Uhr bis Dienstag, 12 Uhr unbekannte Täter in einen unbewohnten Rohbau eines Einfamilienhauses ein. Sie stahlen Werkzeug und verschafften sich auch Zugang in einen dortigen Schuppen. Hinweise zu der Tat oder den Tätern können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell