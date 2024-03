Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schwerpunktkontrolle zur Fahrtüchtigkeit++Sattelzug übersehen++Mehrere Container aufgebrochen++Radfahrer leichtverletzt++Fahrer flüchtet nach Unfall - großangelegte Suchaktion+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schwerpunktkontrolle zur Fahrtüchtigkeit+ Oyten. Am Montagmorgen führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine Schwerpunktkontrolle zum Thema "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr" durch. Dafür wurde auf dem Oyterdamm eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. In der Zeit von 06 bis 12 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 63 Fahrzeuge. Bei vier Fahrern, im Alter von 25 bis 64 Jahren, konnte eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt werden. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Neben der Fahrtüchtigkeit wurden auch die Fahrzeuge kontolliert. Hierbei konnten 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Diese bezogen sich jedoch hauptsächlich auf fehlende Ausrüstungsgegenstände.

+Sattelzug übersehen+ Verden. Am Montagmorgen, gegen 09.20 Uhr, stießen auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven in Höhe der Anschlussstelle Verden-Ost ein Pkw und ein Lkw zusammen. Der 82-jährige Fahrer eines Nissan wollte von dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er den Sattelzug eines 54-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall drehte sich der Nissan und kam entgegen der Fahrtrichtung mit dem Sattelzug verkeilt zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mehrere Container aufgebrochen+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Samstag 16 Uhr bis Montag 07.20 Uhr gingen bislang unbekannte Täter mehrere Baucontainer in der Straße Am Hohenberg an. Die Täter verschafften sich zu zwei Containern gewaltsam Zutritt, bei einem dritten gelang ihnen der Zutritt nicht. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Radfahrer leichtverletzt+ Ritterhude. Auf der B74 kam es am Montagmittag, gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw und einem Fahrrad. Eine 83-jährige Fahrerin eines Daimler wollte von der Straße Am Großen Geeren auf die Stader Landstraße fahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 65-Jährigen auf ihrem Fahrrad. Sie wollte dem Fahrradfahrer ausweichen und fuhr auf die B74. Dort stieß sie mit dem Mercedes eines 60-Jährigen zusammen. Trotz des Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Daimler und dem Fahrradfahrer. Er stützte und verletzt sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

+Fahrer flüchtet nach Unfall - großangelegte Suchaktion+ Schwanewede. Montagabend, gegen 20.20, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrer eines Daimler-Benz nach einem Verkehrsunfall auf Straße Hünenstein im Ortsteil Neuenkirchen. Ersten Informationen zufolge war der Fahrer des Daimler-Benz auf der Straße Hünenstein in Richtung Molkereiweg unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum stieß er mit einem Baum zusammen.

Anwohner hatten einen Knall gehört und bemerkten beim Nachsehen den Pkw am Baum. Der Fahrer befand sich noch in dem Pkw und hatte leichte äußere Verletzungen. Er stieg selbstständig aus dem Fahrzeug und verließ nach einem kurzen Gespräch mit den Anwohnern zu Fuß den Unfallort. Sie informierten daraufhin die Polizei.

Zusammen mit der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel Osterholz suchte die Polizei den Nahbereich nach dem flüchtigen und vermutlich schwer verletzten Unfallfahrer ab. Eine Drohne der Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Trotz intensiver Suche konnte der Fahrer nicht aufgefunden werden.

Bei der Überprüfung des Pkw stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht mehr versichert war. Durch den Unfall entstand an dem Daimler-Benz ein Totalschaden. Ein Abschlepper musste das Fahrzeug aus dem Seitenraum bergen. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer. Der Mann wird als ca. 175 cm groß und ungefähr 35-40 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine kräftige Statur, trug einen Bart und war mit dunkler Arbeitskleidung bekleidet.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Person oder dem Unfall der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell