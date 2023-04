POL-SN: Vermisster 29-Jähriger aus Schwerin leblos aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.12.2022

Schwerin (ots) - Am 13.4. gegen 11.10 Uhr traten zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren in einem Bekleidungsgeschäft am Marienplatz in Schwerin als mutmaßliche Ladendiebe in Erscheinung. Das Sicherheitspersonal hielt die Personen daraufhin fest und rief die Polizei. Es wurde festgestellt, dass die Tatverdächtigen Waren im Gesamtwert von über 2.000 Euro entwenden wollten. Beide wurden von der Polizei ...

mehr