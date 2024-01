Polizei Paderborn

POL-PB: 17 Glätteunfälle am Mittwoch

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Die Schneeschauer am Mittwochnachmittag haben im Kreis Paderborn zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr zu 17 Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit Straßenglätte geführt. Es blieb bei Sachschäden - verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Acht Glätteunfälle ereigneten sich in Paderborn, vier in Salzkotten, zwei Delbrück und je einer in Bad Lippspringe, Altenbeken und Bad Wünnenberg. In der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstagvormittag kam es im Kreisgebiet zu keinen weiteren Glätteunfällen.

