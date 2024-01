POL-PB: Strafanzeigen gegen E-Scooter-Fahrer

Hövelhof-Espeln (ots) - (mb) Am Montagabend ist bei einem Garagenbrand am Langer Weg Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Gegen 19.00 Uhr lösten in der Doppelhaushälfte die Rauchmelder aus. Ein Bewohner (67) stellte fest, dass in der angebauten Garage ein Feuer ausgebrochen war. Er alarmierte die Feuerwehr und versuchte selbst, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern. Der ...

