Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Containerbrand++Einbrüche in Firmengebäude++Unter Drogen und Alkohol gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Containerbrand+ Ottersberg. Am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Container in Posthausen in Brand. In diesem befand sich Altpapier. Als ein Zeuge die Einsatzkräfte alarmierte, stand der Container bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Posthausen löschte den Brand. Bei dem Feuer wurde der Container beschädigt. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbrüche in Firmengebäude+ Schwanewede. Am Wochenende, in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in eine Werkstatt in der Straße Schützenplatz. Sie öffneten eine Tür zur Werkstatt und entwendeten Bargeld und Werkzeug. Bei einem Nachbarfirma versuchten die Täter ebenfalls in einen Lagerraum zu gelangen. Im Anschluss an die beiden Taten flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu Tat oder Tätern können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

+Unter Drogen und Alkohol gefahren+ Hambergen. Sonntagabend, um 18.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen 37-jährigen Fahrer eines Opel. Ein Zeuge hatte den Mann gemeldet, da dieser stark alkoholisiert wirkte und mit dem Opel losgefahren war. Sie stellten fest, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,73 Promille. Zudem durfte er den Pkw nicht fahren, da seine Fahrerlaubnis nicht mehr gültig war.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 37-Jährigen ein. In dem Zuge musste er eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Damit er nicht mehr weiterfahren konnte, stellten sie auch seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell