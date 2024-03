Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 24.03.24

Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Verden

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin in Achim

Achim - Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Radfahrerin aus Achim leicht verletzt wurde. Die Jugendliche befuhr den linken Radweg der Obernstraße in Richtung Achim-Uesen, als sie in Höhe des Uesener Mühlenwegs unvermittelt einen Fußgängerüberweg der Obernstraße überquerte. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Achim befuhr währenddessen die Obernstraße in Richtung Innenstadt, konnte vor dem Fußgängerüberweg nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Radfahrerin mit ihrem Pkw. Es entstanden Sachschäden am Fahrrad und am Pkw im hohen dreistelligen Euro-Bereich. Die glücklicherweise nur leicht verletzte 15-Jährige wurde am Unfallort durch den Rettungsdienst behandelt und konnte anschließend entlassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell