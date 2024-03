Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 23.03.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

-Bereich Verden-

Verden. Nötigung im Straßenverkehr mit anschließendem Unfall

Am späten Abend des 22.03.2024, gegen 21:00 Uhr kam es in Verden an der Südbrücke, im Bereich der Brückstraße, zu einer Nötigung durch einen 19-jährigen Fahrzeugführer aus Verden, in einem Ford Fiesta, indem er, durch das ständige Betätigen der Lichthupe und dichtes Auffahren, den anderen Fahrzeugführer nötigte. Hieraus entwickelte sich eine gegenseitige Verfolgungsfahrt durch Verden, bei der beide Fahrzeugführer riskante Fahrmanöver ausführten und die Straßenverkehrsregeln missachteten. Schließlich kam es im Bereich der Lindhooper Straße, Ecke Johanniswall zu einem Verkehrsunfall mit einer unbeteiligten dritten 33-jährigen Fahrzeugführerin aus Verden. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die sich verfolgenden Fahrzeuge entfernten sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder selber gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

-Bereich Autobahnpolizei Langwedel-

Oyten. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, den 22.03.2024, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Richtung Münster, kurz vor der Anschlussstelle Oyten, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte eine 60-jährige Fahrerin aus Hamburg, mit ihrem VW Kleinbus, von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Nach dem Fahrstreifenwechsel fuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer aus Rotenburg, welcher bereits auf dem linken Fahrstreifen fuhr, auf den VW auf. Durch den Unfall wurde die 60-jährige Fahrerin leicht verletzt. Zudem entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallursachenermittlung werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Langwedel unter der 04232-94590 zu melden.

-Bereich Achim-

Achim. Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln mit einem E-Scooter

Ein 22-jähriger Achimer E-Scooter-Fahrer fiel am Freitag, den 22.03.24, gegen 13:30 Uhr, den Polizeibeamten aufgrund seiner Fahrweise auf. Die Kontrolle vor Ort ergab Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel. Des Weiteren war der E-Scooter nicht vorschriftsmäßig zum 01.03.2024 neu versichert worden. Es wurden Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Achim. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Freitag, den 22.03.2024, ereignete sich gegen 17:40 Uhr, ein Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Achim-Nord, in Höhe der Einmündung zur Hauptstraße, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin beabsichtigte, von der A27 aus kommend, auf die Hauptstraße einzubiegen. Beim Abbiegemanöver kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Radfahrer, wodurch der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Nach dem Vorfall entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Achim, unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

-Bereich Osterholz-Scharmbeck-

Worpswede. Ehepaar in Wohnhaus überfallen

Am Freitagabend raubten mehrere unbekannte Täter ein Ehepaar im Ortsteil Neu St. Jürgen in ihrem Wohnhaus aus. Gegen 21.15 Uhr verschafften die Täter sich über eine unverschlossene Seitentür Zugang in das Wohnhaus in der Dorfstraße. Sie überwältigten das Ehepaar und erpressten Bargeld von ihnen. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter mit dem Bargeld in einer schwarzen Limousine in Richtung Tarmstedt. Das Ehepaar erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei den Tätern um bis zu vier männliche Personen. Alle Personen trugen dunkle Kleidung, Jogginghosen und Sturmhauben. Sie sprachen Deutsch mit einem unbekannten Akzent. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

Osterholz-Scharmbeck. Falsche Handwerker

Am Nachmittag des 22.03.2024, gelangten zwei männliche Personen, unter dem Vorwand, die Wasserleitungen einer 78-Jährigen überprüfen zu müssen, in die Wohnung der Geschädigten. Durch die bisher unbekannten Täter wurde die Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Dabei wurde eine Zimmertür aufgebrochen. Da die Täter nicht fündig wurden, verließen sie den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Schwanewede. Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend, den 22.03.2024, kontrollierten Beamte der Polizei Schwanewede einen 22-jährigen Bremer Fahrzeugführer, welcher mit seinem Pkw auf der Blumenthaler Straße unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin ist der 22-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und der Pkw verfügte nicht über die notwendige Haftpflichtversicherung. Eine durchgeführte Durchsuchung des Pkw führte sodann noch zum Auffinden vom mehreren Verkaufseinheiten Cannabis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell