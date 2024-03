Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Anschreien verhindert Diebstahl++In Haus eingeschlichen++Transporter aufgebrochen++Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt++Einbrüche im Kleingarten++Suche nach vermisstem 84-Jährigen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Anschreien verhindert Diebstahl+ Ottersberg. In einem Supermarkt in Posthausen versuchten am Mittwoch, gegen 09.50 Uhr, zwei bislang unbekannte Täter eine 57-jährige Frau zu bestehlen. Die Täter lenkten die Frau ab und entnahmen ein Portemonnaie aus ihrer Handtasche. Die 57-Jährige bemerkte den Diebstahl, schrie die beiden Täter an und entriss ihnen ihr Portemonnaie. Ohne Diebesgut flüchteten die beiden Täter zu Fuß über den Parkplatz in unbekannte Richtung. Hinweise zu den beiden ca. 25 Jahre alten Männern können der Polizei Ottersberg unter 04205-315810 mitgeteilt werden.

+In Haus eingeschlichen+ Achim. Am Mittwoch verschaffte sich ein Trickdieb Zugang in ein Haus in der Schwalbenstraße und stahl diversen Schmuck. Gegen 09.45 Uhr bot ein bislang unbekannter Mann der Anwohnerin an, alte Wertgegenstände abzukaufen. Die Seniorin nahm das Angebot an und holte die Wertgegenstände. Den unbeobachteten Moment nutzte der Täter aus und durchsuchte die Räume nach weiteren Wertgegenständen. Nachdem er Schmuck gefunden hatte, behauptete er gegenüber der Frau, dass er Bargeld von draußen holen würde. Der Mann verließ das Haus und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Erst als der Mann nicht mehr auftauchte, bemerkte die Seniorin den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Der Mann war ca. 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er trug eine beige Jacke mit einer dunklen Mütze. Anwohner oder mögliche Zeugen, welche den Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

Die Polizei rät, keine Fremden in ein Haus oder Wohnung und auch nicht unbeobachtet zu lassen. Selbst kurze Momente können für Täter ausreichen, um etwas zu entwenden.

+Transporter aufgebrochen+ Achim. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Transporter in der Verdener Straße ein. Zwischen 19 Uhr und 07 Uhr beschädigten sie eine Scheibe und entwendeten aus dem Inneren diverses Werkzeug. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt+ Kirchlinteln. Auf dem Holtumer Weg kam es am Mittwochmittag, gegen 14 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt wurde.

Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Transporter-Gespanns befuhr den Holtumer Weg in Richtung Holtum und wollte nach links in die Straße Botterbusch abbiegen. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden 20-Jährigen auf seinem Motorrad. Dieser soll ersten Informationen nach mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der 20-Jährige stieß mit der Seite des Transporters zusammen und verletzte sich schwer. Ein anwesender Arzt versorgte den Motorradfahrer, bis der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbrüche im Kleingarten+ Ritterhude. In der Zeit von Dienstagmittag, 13 Uhr bis Mittwochmittag, 12.45 Uhr, betraten unbekannte Täter zwei Kleingärten und entwendeten Lebensmittel. Sie beschädigten eine Scheibe, um sich jeweils Zugang zu den Gartenlauben zu verschaffen. Hinweise zu der Tat oder den Tätern können der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 mitgeteilt werden.

+Suche nach vermisstem 84-Jährigen+ Schwanewede. Am Mittwochabend, gegen 18.50 Uhr, meldete ein Seniorenheim einen 84-jährigen Bewohner als vermisst. Der demente Mann hatte in einem unbeobachteten Moment das Seniorenheim verlassen. Da der Mann zuvor in Bremen gewohnt hatte, überprüften Beamte der Polizei Osterholz seine ehemalige Anschrift und sensibilisierten die Nachbarn.

In die Absuche des Nahbereichs wurden die Rettungshundestaffel, die Feuerwehr mit einer Drohne und der Polizeihubschrauber eingebunden. Auch eine Absuche eines angrenzenden Waldgebiets gab keine Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Gegen 20.30 Uhr teilte eine zuvor sensibilisierte Nachbarin bei der Polizei Bremen mit, dass der Vermisste bei seiner ehemaligen Anschrift aufgetaucht war. Beamte der Polizei Bremen konnten den Mann wohlbehalten antreffen und an das Seniorenheim übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell