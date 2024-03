Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Oosterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Kollision mit Baum - Zwei Personen verletzt

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht auf Dienstag wurden zwei Männer bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Bahrenwinkel verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr gegen 00:30 Uhr ein 41-jähriger Honda-Fahrer die Bahrenwinkler Straße in Richtung Wattloge. In einer leichten Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw, woraufhin er nach links von der Fahrbahn abkam und zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum kollidierte. Letztlich wurde der Wagen in den Straßengraben geschleudert. Der Fahrzeugführer erlitt leichte, sein 27-jähriger Mitfahrer schwere Verletzungen. Ersten Einschätzungen zufolge schwebte der 27-Jährige in Lebensgefahr. Am Pkw entstand ein Totalschaden, der Wagen musste geborgen und abgeschleppt werden. Beide Autoinsassen mussten mit Rettungswagen in Kliniken eingeliefert werden. Da beim 41-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt wurde, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt sowie sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer richten sich nun die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Neben Polizei, Rettungsdienst und Abschleppunternehmen waren zudem Feuerwehrleute am Unfallort.

Falsche Handwerker bestehlen Senioren

Osterholz-Scharmbeck. Trickdiebe haben am Montagvormittag ein Seniorenpaar in seiner Wohnung an der Berliner Straße bestohlen. Gegen 9 Uhr klingelten die Unbekannten an der Wohnungstür des älteren Paares. Sie gaben sich als Handwerker aus, die den Wasseranschluss überprüfen müssten. Während ein Täter die Bewohner des Hauses durch Laufenlassen von Wasserhähnen ablenkte, durchsuchte der Komplize unbemerkt die Wohnung nach Wertgegenständen. Nachdem sie Bargeld fanden, verabschiedeten sich die vermeintlichen Handwerker von den ahnungslosen Senioren. Erst als die Diebe fort waren, fiel der Diebstahl auf, woraufhin Anzeige erstattet wurde. Zu den Tätern liegt nur eine vage Beschreibung vor. Die Männer waren etwa 180 cm groß, einer von ihnen trug einen orangefarbenen Anorak. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die das Duo am Berliner Ring wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden. Die Polizei Osterholz warnt außerdem davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Wenn die Handwerker nicht selbst bestellt worden sind oder ein Termin durch Vermieter angekündigt wurde, sollte die Rufnummer der angeblichen Firma eigenständig aus dem Telefonbuch gesucht und nach der Echtheit des Auftrags gefragt werden. Im Zweifel sollte aber immer der Zutritt verwehrt werden. Zudem ist die Installation von Sperrbügeln an der Haustür ratsam und mit nur relativ geringen Kosten verbunden, erleichtert es aber, unerwünschten Besuch durch einfaches Schließen der Tür abzuwimmeln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell