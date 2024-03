Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brennender Baum++Unfall mit Radfahrer++Als Polizeibeamter ausgegeben++Motorradfahrer leicht verletzt++Motorradfahrer alleinbeteiligt gestützt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brennender Baum+ Dörverden. Am Sonntagabend mussten Einsatzkräfte zu einem brennenden Baum auf einem Feldweg im Ortsteil Westen. Die Feuerwehr löschte den Baum zügig.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. In dem Zuge werden Zeugen gesucht, die Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Unfall mit Radfahrer+ Langwedel. Am Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, verletzte ein 25-jähriger Fahrer eines VW einen 48-jährigen Fahrer eines Pedelecs. Dieser war auf dem Radweg der Hauptstraße in Richtung Langwedel unterwegs. Der 25-Jährige kam aus einer Grundstückseinfahrt und übersah dabei den von links kommenden Radfahrer. Der 48-Jährige fuhr gegen den VW und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Radfahrer in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Als Polizeibeamter ausgegeben+ Lilienthal. Am Samstagabend hatte ein 36-jähriger Mann aus Lilienthal sich gleich zweimal als falscher Polizeibeamter ausgegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte er zunächst gegen 18.50 Uhr in der Landwehrstraße in einen Schuppen zu gelangen. Gegenüber dem Eigentümer behauptete er, eine vermisste Person zu suchen und dafür müsste er in den Schuppen gucken. Nachdem der Eigentümer dies abgelehnt hatte, entfernte sich der 36-Jährige auf einem Fahrrad.

Gegen 20 Uhr wurde ein zweiter Fall bekannt. Der Mann hatte einen Schlüsseldienst mit der Öffnung eines Einfamilienhauses im Dornröschenweg beauftragt. Gegenüber dem Schlüsseldienst behauptete er ebenfalls Polizeibeamter zu sein und einen Durchsuchungsbeschluss vollstrecken zu wollen. Da dem Mitarbeiter die Sache komisch vorkam, erkundigte er sich bei einem Nachbarn, welcher die richtige Polizei verständigte. Der 36-Jährige konnte von dem Beamten gestellt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Amtsanmaßung.

Sollte es zu weiteren, ähnlichen Fällen gekommen sein, werden Zeugen und mögliche Geschädigte geben, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Motorradfahrer leicht verletzt+ Lilienthal. Am Sonntag, um 17.30 Uhr, kam es auf der Falkenberger Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Motorrad. Ein 18-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Der 26 Jahre alte Fahrer des Audi befuhr die Falkenberger Landstraße in Richtung Bremen und wollte in Höhe eines Parkplatzes wenden. Dafür holte er mit seinem Fahrzeug zunächst weit nach rechts aus, um anschließend nach links abzubiegen. Als der Audi nach rechts fuhr, setzte der 18-Jährige mit einem Motorrad nach links zum Überholen an und stieß mit dem wendenden Pkw zusammen. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro beziffert.

+Motorradfahrer alleinbeteiligt gestützt+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 51-jähriger Motorradfahrer verletzt sich am Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, an der Einmündung der Stubbenkuhle zu der Straße Unter den Linden leicht. Beim Abbiegen rutschte das Hinterrad der BMW weg und der 51-Jährige stützte. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

