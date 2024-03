Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 16.03.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Schaulustige behindern Rettungseinsatz +++ Drei Verletzte bei Wohnhausbrand +++

Schaulustige behindern Rettungseinsatz

Verden. Am Freitagnachmittag kam es am Holzmarkt, hinter der Stadthalle, zu einem Rettungseinsatz. Während einer Streifenfahrt stellten zwei Verdener Polizeibeamte eine Dame fest, die bewusstlos auf dem Boden lag. Einige Ersthelfer und Schaulustige waren bereits vor Ort. Als bei der Dame das Fehlen von Vitalzeichen festgestellt wurde, mussten von den Polizeibeamten umgehend Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden. Durch hinzugerufene Rettungssanitäter/innen sowie einer Notarztwagenbesatzung wurden die Reanimationsmaßnahmen übernommen. Die Dame konnte stabilisiert und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es besteht jedoch weiterhin Lebensgefahr. Während der Erstversorgung sorgten Schaulustige für Unmut. Die Rettungskräfte wurden teilweise bei der Ausübung ihrer Arbeit videografiert, des Weiteren musste eine männliche Person lautstark zurückgewiesen werden, da er die Arbeiten mit verbalen Äußerungen massiv behinderte. Weitere Polizeikräfte wurden alarmiert, um die Rettungsmaßnahmen abzusichern und einen Sichtschutz zu errichten.

Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Langwedel/Cluvenhagen. Am Freitagabend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in Cluvenhagen aus. Das Wohnhaus in der Verdener Straße ist in mehrere Wohneinheiten aufgeteilt. Nach ersten Ermittlungen stellte ein Bewohner eine Pfanne mit Fett auf den Herd, welche anschließend in Brand geriet. Kurz darauf stellte der Bewohner Brandgeruch fest. Er alarmierte rechtzeitig die Nachbarn, sodass die insgesamt sechs anwesenden Personen, das Wohnhaus eigenständig verlassen konnten. Drei Bewohner (männlich, 2x 38 Jahre, 1x 33 Jahre) atmeten Rauchgase ein, weshalb sie in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten. Durch Feuerwehrkräfte wurde der Küchenbrand abgelöscht und das Gebäude anschließend gelüftet. Das Wohnhaus ist zurzeit unbewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mind. 100.000 EUR.

Landkreis Osterholz

Einbruchdiebstahl aus Pkw

Schwanewede. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es zu einem Pkw-Aufbruch auf dem Pendlerparkplatz im Habichthorster Weg in Schwanewede. Unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen einer Scheibe in das Innere des Pkws. Anschließend öffneten sie die Motorhaube, demontierten die Scheinwerfer und entwendeten diese anschließend unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

