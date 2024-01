POL-KA: (KA) Oberderdingen - Eine Person bei Zimmerbrand verletzt

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 22 Uhr in ein Wohnhaus in Neureut ein. Mit brachialer Gewalt öffneten die Täter eine Terrassentür und gelangten so in das Innere des Wohnhauses in der Flughafenstraße. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher nahezu alle Räumlichkeiten sowie Schränke und nahmen einen Bargeldbetrag im geschätzten ...

