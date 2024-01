Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtrag zur Pressemeldung "Polizeieinsatz in der Karlsruher Waldstadt" vom 28.01.2024

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Sonntagmittag eine verletzte Frau in einer Wohnung in der Lauenburger Straße aufgefunden. Aufgrund der zunächst unklaren Lage nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

Die bisherigen Abklärungen ergaben, dass bei der 90-jährigen Frau wohl ein medizinischer Notfall vorgelegen hatte. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

