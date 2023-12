Polizei Köln

POL-K: 231212-2-K Fünf mutmaßliche Räuber überfallen Obdachlosen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung am innerstädtischen Kriminalitätsbrennpunkt Neumarkt fahndet die Kripo Köln derzeit nach fünf Verdächtigen, die in der Nacht auf Donnerstag (24. August) einen 37 Jahre alten Obdachlosen beraubt haben sollen. Nach Angaben des leicht verletzten Geschädigten attackierten die Männer ihn kurz nach Mitternacht, als er an der Ecke Cäcilienstraße/Neumarkt mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen sei. Unvermittelt sollen die Angreifer ihn niedergetreten und -geschlagen und anschließend seine Bauchtasche mit zwei Handys entwendet haben.

Fotos der mutmaßlichen Räuber sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/122027

Das wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise zu Identität und Aufenthaltsort der Abgebildeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

