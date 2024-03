Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Firma++Unfall an Kreuzung++Radfahrerin leicht verletzt++In Haus eingeschlichen++Fahrradfahrerin angefahren++Vermisste mit Hubschrauber gefunden+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Firma+ Verden. In der Nacht von Mittwoch auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter im Ortsteil Döhlbergen in eine Firma in der Hauptstraße ein. Sie gelangten über ein Fenster in das Gebäude und entwendeten von dort diverse Werkzeuge und Maschinen. Im Anschluss flüchteten die Täter, vermutlich mit einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Unfall an Kreuzung+ Verden. An der Kreuzung der Straße Mühlenberg zur Heinrichstraße kam es am Donnerstag gegen 09 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW war auf dem Mühlenberg in Richtung Westen unterwegs. An der Kreuzung übersah er einen von rechts kommenden 29-jährigen Fahrer eines BMW und stieß mit ihm zusammen. Der 53-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

+Radfahrerin leicht verletzt+ Achim. Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, stießen in der Großen Kirchenstraße ein 21-jähriger Fahrer eines Toyota und eine 70-jährige Fahrradfahrerin zusammen. Der 21-Jährige wollte in die Obernstraße abbiegen. Dabei übersah er die von rechts kommende Fahrradfahrerin auf dem Radweg. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Haus eingeschlichen+ Lilienthal. Am Donnerstagnachmittag schlich sich ein bislang unbekannter Täter in ein Haus im Kastanienweg ein. Er nutzte einen unbeobachteten Moment, um durch eine offenstehende Tür in das Haus zu gelangen. Er entwendete Bargeld und diversen Schmuck. Anschließend flüchtete der Täter in eine unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen in dem Bereich der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Fahrradfahrerin angefahren+ Lilienthal. Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, kam es an der Einmündung der Falkenberger Landstraße auf die Moorhauser Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Der 55-jährige Fahrer eines VW wollte in die Moorhauser Landstraße abbiegen. Dabei stieß er mit der 63-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, welche die Moorhauser Landstraße in Richtung Bremen überquerte. Die 63-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

+Vermisste mit Hubschrauber gefunden+ Lilienthal. Am Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, suchten Polizei und Feuerwehr im Ortsteil Kleinmoor nach einer vermissten 84-Jährigen. Sie hatte zum Abend hin das Wohnhaus verlassen und war bislang nicht zurückgekehrt. Da sie aufgrund von Demenz nicht örtlich orientiert war, informierte ihr Mann die Polizei.

Zusammen mit der Feuerwehr Lilienthal suchte die Polizei den Nahbereich ab. In die Suche wurden Rettungshunde, eine Drohne der Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber mit eingebunden. Ein Mantrailer-Hund grenzte den Suchbereich auf die Straßen Peiner Weg, Kleinmoor und Maidenweg ein.

Mithilfe der Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers konnte die Frau gegen 01 Uhr in dem Bereich aufgefunden werden. Sie war unverletzt und wurde in die Obhut ihres Mannes gegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell