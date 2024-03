Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Firma eingebrochen++Werkzeug gestohlen++Radfahrerin übersehen++Fahrradfahrerin leicht verletzt++Alkoholisiert gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Firma eingebrochen+ Verden. In der Nikolaus-Kopernikus-Straße brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbekannte Täter in eine Firma ein. Unter Gewaltanwendung öffneten sie im rückwärtigen Bereich eine Tür und gelangten in das Gebäude. Als sie die Alarmanlage auslösten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Werkzeug gestohlen+ Verden. In der Zeit von Montag 16 Uhr bis Mittwoch 06.30 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Transporter in der Hamburger Straße ein. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht geparkt. Sie beschädigten eine Scheibe des Firmenfahrzeuges und entwendeten Werkzeug aus dem Inneren. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

+Radfahrerin übersehen+ Achim. Ein 29-jähriger Fahrer eines Audi übersah am Mittwochmorgen gegen 07.10 Uhr eine 50-jährige Fahrradfahrerin und verletzte sie leicht. Er wollte in der Uphuser Heerstraße auf ein Tankstellengelände fahren. Auf dem Radweg stieß er mit der entgegenkommenden Fahrradfahrerin zusammen. Die 50-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

+Fahrradfahrerin leicht verletzt+ Verden. An der Einmündung der Südstraße zum Andreaswall ereignet sich am Mittwochmittag gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 39-jährige Fahrerin eines Audi wollte von der Südstraße auf den Andreaswall fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der kreuzenden Fahrradfahrerin. Um einen Unfall zu verhindern, bremste die 37-Jährige stark ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie leichtverletzt in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Alkoholisiert gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 21 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen 45-jährigen Fahrer eines Mazdza in der Ritterhuder Straße. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol. Zuvor hatte der 45-Jährige beinahe einen Unfall verursacht, als er ein anderes Fahrzeug überholte und diesen beim Einscheren schnitt. Der Zeuge konnte den Unfall nur durch ein Bremsmanöver verhindern.

Gegen den 45-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

