POL-VER: +Polizeiinspektion Verden/Osterholz gibt polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2023 für den Landkreis Osterholz bekannt - leichter Rückgang der Gesamtkriminalität+

Landkreis Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +E-Scooter gestohlen+ Oyten. Am Montagabend, zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen E-Scooter aus einem Fahrradständer am Haupteingang eines Supermarktes in der Straße Wehlacker. Der E-Scooter war mit einem Schloss gesichert. An dem E-Scooter war ein aktuelles Versicherungskennzeichen ...

