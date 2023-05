Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - nach Unfall mit Pferd geflüchtet

Germersheim (ots)

Gestern Abend führte eine 19-Jährige gegen 18:45 Uhr ein Pferd auf der Kirchstraße in Germersheim. Ein hinter ihr fahrender Autofahrer hupte, wodurch das Pferd sich losriss und allein zu seinem Stall rannte. Die junge Frau stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Zudem ging ihr Mobiltelefon bei dem Sturz zu Bruch. Der Autofahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

