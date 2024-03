Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +E-Scooter gestohlen++Kind auf Fahrbahn gelaufen+

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+E-Scooter gestohlen+ Oyten. Am Montagabend, zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen E-Scooter aus einem Fahrradständer am Haupteingang eines Supermarktes in der Straße Wehlacker. Der E-Scooter war mit einem Schloss gesichert. An dem E-Scooter war ein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht. Hinweise zu der Tat oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Oyten unter 04207-9110060 mitgeteilt werden.

+Kind auf Fahrbahn gelaufen+ Achim. Am Dienstag, gegen 12.07 Uhr, ereignete sich in der Bergstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem 81-jährigen Fahrer eines VW. Das Kind war auf die Fahrbahn gerannt und stieß mit dem Pkw des 81-Jährigen zusammen. Es erlitt augenscheinlich keine Verletzungen, kam aber vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

