POL-VER: +Porsche gestohlen++Schwerverletzter nach Auffahrunfall++Alkoholisiert gestürzt++Kupferteile entwendet++Knallkörper vor Haustür gezündet++Krad übersehen++Unfall unter Drogeneinfluss+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Porsche gestohlen+ Oyten. Am Wochenende, zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 12.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Porsche auf unbekannte Weise. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück in der Rudolf-Diesel-Straße geparkt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Porsche Cayenne in Weiß mit Verdener Kennzeichen. Hinweise können der Polizei Oyten unter 04207-911060 mitgeteilt werden.

+Schwerverletzter nach Auffahrunfall+ Dörverden. Am Montag kam es gegen 15.35 Uhr an der Einmündung der Verdener Straße auf die B215 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 52-jähriger Fahrer eines VW fuhr hinter einem 21-Jährigen, ebenfalls Fahrer eines VW. In dem VW des 21-Jährigen saß zudem ein 53-jähriger Beifahrer. Die beiden Fahrer wollten an der Einmündung auf die B215 in Richtung Verden abbiegen. Der 21-Jährige musste aufgrund von Querverkehr sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der 52-Jährige zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 21-Jährige wurde leicht und der 53-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

+Alkoholisiert gestürzt+ Verden. Montagabend, gegen 21.05 Uhr, stürzte ein 32-Jähriger in der Max-Plank-Straße mit einem E-Scooter und verletzt sich leicht. Er war zwei Fußgängern ausgewichen und gegen einen Bordstein gefahren. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 32-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Für das Strafverfahren wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kupferteile entwendet+ Osterholz-Scharmbeck. Am Wochenende, von Freitag 17 Uhr bis Montag 14.30 Uhr, betraten unbekannte Täter ein Firmengelände in der Industriestraße im Ortsteil Pennigbüttel. Sie verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle und stahlen eine Palette mit Kupferstücken. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt. Aufgrund des hohen Gewichts der Kupferteile wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem bisher unbekannten Fahrzeug unterwegs waren. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Knallkörper vor Haustür gezündet+ Schwanewede. In der Nacht von Montag auf Dienstag, um 01.33 Uhr, platzierten unbekannte Täter einen bisher unbekannten Knallkörper vor einer Haustür in der Straße Voßberg. Bei der Explosion wurden Scheiben einer Tür und ein Fenster zerstört. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Krad übersehen+ Lilienthal. Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr stieß auf der Moorhauser Landstraße ein Opel mit einem Kleinkraftrad zusammen. Der jugendliche Fahrer verletzte sich dabei leicht. Die 43-jährige Fahrerin des Opel wollte die Moorhauser Landstraße an der Kreuzung Auf dem Kamp überqueren. Dabei übersah sie den von links kommenden Jugendlichen und stieß mit ihm zusammen. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

+Unfall unter Drogeneinfluss+ Worpswede. Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, verursachte ein 35 Jahre alter Fahrer eines BMW Schäden an einem geparkten Ford und einer Hecke. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht.

Der 35-Jährige befuhr die Begedorfer Straße in Richtung Morringen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem geparkten Ford zusammen. Durch den Aufprall geriet der BMW ins schleudern und fuhr über die Kreuzung Begedorfer Kirchdamm. In der Folge blieb das Fahrzeug in einer Hecke eines Grundstücks stehen. Der 35-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort.

Im Rahmen der Fahndung konnte er von Beamten der Polizei Osterholz aufgefunden werden. Dabei stellen sie fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Da er sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte, behandelte der Rettungsdienst ihn an der Unfallstelle. Im Anschluss musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 25.150 Euro beziffert.

