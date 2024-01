POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnung - Schmuck entwendet

Steinfurt (ots) - Am Freitagabend (29.12.) ist es zu einem Scheunenbrand an der Nordwalder Straße gekommen. Ein Zeuge bemerkte gegen 23.00 Uhr Rauch an der Scheune und informierte die Anwohner, die daraufhin sofort die Feuerwehr riefen. In der etwa 15 x 40 Meter großen Scheune lagerten circa 30 bis 40 Strohballen. Als die Polizei eintraf, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit ungefähr 50 ...

