Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für die PI Verden

Osterholz für den 09.03.2024

PI Verden (ots)

Bereich Osterholz

Einbruch in Recyclinghof In Osterholz-Scharmbeck, Hambergen - Am Samstag, gegen 02:00 Uhr, gelangten mehrere bislang unbekannte Täter durch ein beschädigtes Zaunstück auf das Gelände des Recyclinghofes an der Ulenstedter Straße. Mittels Werkzeugs hebelten sie mit Brachialgewalt ein Fenster zu den Büroräumen auf und stiegen dadurch ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie eine Geldkassette mit etwa 1.000 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei Hinweisen auf die Täter bei der Polizeistation Hambergen unter der Rufnummer 04793/957580 zu melden.

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Achim

Oyten Am Freitag, dem 08.03.2024, kam es gegen 10:43 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Achimer Landstraße in Oyten, bei dem drei Pkw involviert waren. Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich eine Person durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Es wird davon ausgegangen, dass der 85-jährige Unfallverursacher aus Oyten, aus Unachtsamkeit das vor ihm stehende Fahrzeug übersehen hat und aufgefahren ist. Der stehende Pkw wurde dann auf den davor stehenden Pkw geschoben. Die 58-jährige Fahrerin aus dem mittleren Pkw wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw des Verursachers musste abgeschleppt werden. Der zweite Pkw wurde zunächst stark beschädigt vor Ort abgestellt. Der Gesamtschaden wurde vor Ort auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Ottersberg

Am Freitag, den 08.03.2024, kam es gegen 11:22 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung im Forth / Dunwisch in Ottersberg. Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei übersah der 81-jährige Pkw-Führer aus Ottersberg beim Einfahren auf die vorfahrtsberechtigte Straße einen von links kommenden, mit zwei Personen besetzten Pkw. Dies führte zu einer Kollision, wodurch die 20-jährige Fahrzeugführerin aus Ottersberg sowie die 47-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Ottersberg, leicht verletzt worden sind. Beide zogen sich Prellungen zu. Der Pkw der beiden verletzten Frauen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde vor Ort auf c. 7000 Euro geschätzt.

Bereich Autobahnpolizei

Keine presserelevanten Ereignisse.

gefertigt, Hensen, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell