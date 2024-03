Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Wohnwagen und Kennzeichen gestohlen++Von Fahrbahn abgekommen - hohe Sachschaden++Reh ausgewichen++Briefe aus Box gestohlen++Diebstahl eines Lkw++Zeugen zu Sachbeschädigung an Bagger gesucht+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Wohnwagen und Kennzeichen gestohlen+ Langwedel. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22.30 Uhr und 00.50 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter einen Wohnwagen aus der Straße Auf dem Lintel. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Lagerplatz. Mit einem bislang unbekannten Zugfahrzeug, vermutlich handelte es sich um einen Transporter oder Ähnliches, entwendeten die Täter den Wohnwagen. Von einem nebenstehenden Wohnmobil entwendeten sie zudem die Kennzeichen. Verdächtige Beobachtungen, Hinweise zu der Tat oder dem Fahrzeug können der Polizei Verden unter 04231-8060 gemeldet werden.

+Von Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden+ Kirchlinteln. Am Donnerstagvormittag, um 09 Uhr, geriet ein 65-jähriger Fahrer eines Audi von der Fahrbahn ab und blieb neben der Fahrbahn im Grünstreifen stehen. Der 65-Jährige war auf der A27 in Richtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost unterwegs. Er geriet in den Seitenraum und überfuhr ein Kilometerschild und einen einbetonierten Leitpfosten. Ein Abschlepper musste das Fahrzeug aus dem Grünstreifen entfernen. Der 65-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt.

+Reh ausgewichen+ Kirchlinteln. In der Heinser Straße verletzte sich Donnerstagnacht, um 21.10 Uhr, ein 25-jähriger Fahrer eines Transporters. Er bemerkte ein Reh auf der Fahrbahn und wich nach links aus. Dabei geriet er in den Seitenraum und stieß mit einem Baum zusammen. Der 25-Jährige verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper musste den erheblich beschädigten Transporter bergen. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Briefe aus Box gestohlen+ Ritterhude. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 02 Uhr und 04 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine gesicherte Lagerbox für Postsendungen im Alten Postweg. Sie nahmen einen Postsack Briefen mit. Diese waren für Adressen in dem Bereich Alter Postweg und Fuhrenkamp bestimmt. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Diebstahl eines Lkw+ Hambergen. Zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 11.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Lkw von einem Betriebshof im Sophie-Tietjen-Ring. Das Fahrzeug war weinrot lackiert und die Ladefläche mit einer grauen Plane versehen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Fahrzeug haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Zeugen zu Sachbeschädigung an Bagger gesucht+ Worpswede. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit von 16 Uhr bis 07.30 Uhr, einen Bagger auf einem Baugrundstück in der Straße Am Kniependamm. Dort wird derzeit eine Flüchtlingsunterkunft gebaut.

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und wird an alle Richtungen ermitteln. Eine politisch motivierte Tat kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, da das Bauvorhaben bei einer vorherigen Bürgerbefragung kritisch gesehen wurde.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

