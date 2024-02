Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg durch Videobilder - Bundespolizei überführt Taschendiebe drei Wochen nach der Tat

Münster (ots)

Eine interne Fahndung der Bundespolizei mit Videobildern hat jetzt zwei mutmaßliche Taschendiebe überführt.

Am 26. Januar wurde einem 50-Jährigen im Hauptbahnhof Münster das Handy gestohlen. Bei einer Sichtung der Videoaufnahmen bei der Bundespolizei wurde die Tathandlung in der Sitzgruppe in der Wandelhalle erkannt. Die gesicherten Aufnahmen wurden Mitarbeitenden der Bundespolizeiinspektion Münster zur Mitfahndung bekannt gegeben. Am Donnerstag (15. Februar) wurden beide Tatverdächtige durch Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof wiedererkannt. In dem bis dahin gegen "Unbekannt" geführten Strafverfahren werden die beiden 16- und 34-jährigen Algerier jetzt als Beschuldigte geführt. Der 34-Jährige bekam darüber hinaus eine weitere Strafanzeige wegen unerlaubten Drogenbesitzes.

