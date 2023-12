Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Hausbewohner überrascht Einbrecher

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagabend, gegen 17:15 Uhr, kehrte ein 45jähriger Wohnungsinhaber in seine Wohnung in der Hellmeyerstraße zurück. Die Wohnung befindet sich im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Er traf dort auf vier junge Männer, die gerade dabei waren, die Räume nach Wertsachen zu durchsuchen. Ohne Beute ergriffen die dunkel bekleideten Männer sofort die Flucht über den Balkon und liefen anschließend in verschiedene Richtungen weg. Die Täter waren durch eine zur Lüftung offenstehende Balkontür in die Wohnung eingedrungen. Zur genaueren Beschreibung der Einbrecher liegen derzeit keine Hinweise vor. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

