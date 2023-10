Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Vandalen unterwegs- eine Vielzahl von Pkw betroffen; Fulde: Jagdhütte aufgebrochen; Soltau: Kollision mit geparktem Kleintransporter; Bad Fallingbostel: Unter Drogeneinfluss gefahren.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.10.2023 Nr. 1

26.10./ Vandalen unterwegs - eine Vielzahl von Pkw betroffen

Munster: Mehrere Diebstähle und Sachbeschädigungen an Pkws, welche sich im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen im Stadtgebiet ereigneten, beschäftigen derzeit die dortige Polizei. Insgesamt kam es im Bereich der Straße Zum Schützenwald zu zehn Diebstählen von Autokennzeichen. Die Täter entwendeten dabei ein ganzes Kennzeichenpaar, zumeist jedoch die hinteren Kennzeichen samt Halterung an dort abgestellten Fahrzeugen. In zwei Fällen konnten die Kennzeichen in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden werden. Weiterhin wurden im Stadtgebiet an insgesamt sieben Fahrzeugen Sachbeschädigungen verübt. Hierbei wurden zumeist die Heckscheiben eingeschlagen. Wer Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

26.10./Jagdhütte aufgebrochen

Fulde: Eine Jagdhütte bei Fulde war das Ziel von Dieben. Im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag entfernten sie gewaltsam ein Vorhangschloss und verschafften sich so Zutritt zur Hütte. Die Täter entwendeten anschließend eine Kaffeemaschine.

26.10./Kollision mit geparktem Kleintransporter

Soltau. Ein 56-jähriger Autofahrer befuhr am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05:25 Uhr die Harburger Straße in Richtung Stadtmitte. Als ein unbekanntes Tier plötzlich die Fahrbahn kreuzte, wich der Fahrer nach rechts aus und kollidierte mit einem geparkten Kleintransporter. Der 56-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

26.10/Unter Drogeneinfluss gefahren

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten in der Düshorner Straße gegen 12:50 Uhr einen 42-jährigen Skodafahrer. Hierbei stellten sie offensichtlichen Drogeneinfluss fest. Nach einem positiven Drogentest wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

